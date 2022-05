Déambulation : des fleurs pour nos voisins et nos abeilles Saint-Varent Saint-Varent Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Déambulation : des fleurs pour nos voisins et nos abeilles Saint-Varent, 20 mai 2022, Saint-Varent. Déambulation : des fleurs pour nos voisins et nos abeilles RDV à la chapelle Saint Pierre Lieu-dit Boucoeur Saint-Varent

Saint-Varent Deux-Sèvres EUR Agriculteurs et apiculteurs du projet TAUPE vous feront découvrir un rucher et vous présenteront les nombreux intérêts des bandes fleuries. Dégustation de produits locaux en fin de visite.

