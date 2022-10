Halloween Roller Party 2022 Darwin éco système Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Halloween Roller Party 2022 Lundi 31 octobre, 18h30 Darwin éco système

Tarifs : 3 – 5 €.

Soirée HALLOWEEN déguisée en roller le lundi 31/10/21 de 18h30 à 23h30 au Hangar de Darwin (skatepark) Darwin éco système 87 quai des Queyries 33100 Bordeaux La Bastide Bordeaux 33100 Gironde Nouvelle-Aquitaine HALLOWEEN ROLLER PARTY– la roller disco la plus terrifiante de l’année ! Monstres, zombies et autres sorcières à roulettes, c’est LE moment de sortir votre plus beau déguisement !

La Halloween roller party fait son grand retour diabolique au hangar Darwin le 31/10 à partir de 18h30, pour les petits et les plus grands. Au programme DJ SET (à partir de 20h)

Battle de rollerdance enfants et adultes avec prix à la clé à 21h30.

Stands de boissons (sorts, bière, vin chaud), restauration (salé & sucré), jeux arcades et maquillage. A savoir : Nombre de places limité

Location de rollers possible sur place (pointure 31-46) > 2€/2h Évènement co-organisé par les BDX Rollergirls & le RDBC.

