Bouches-du-Rhône Cette performance vous invite à remettre en question votre rapport au risque, qui existe partout, tout le temps, à vous interroger sur vos zones de confort et d’inconfort, mais aussi à réfléchir aux comportements qui s’établissent dans un groupe face à un obstacle.

L’artiste, Yann Ecauvre, invite le public à le rejoindre sur une structure surprenante pour que l’action et l’expérience collective face au risque deviennent les auteurs de « Damoclès « , une création instantanée qui vous ressemble. Que diriez-vous d’être le héros d’une création circassienne unique ? En compagnie du Cirque Inextremiste, devenez l’artisan du spectacle « Damoclès » au CIAM ! contact@ciam-aix.com +33 4 65 04 61 42 http://www.artsenmouvement.fr/ Cette performance vous invite à remettre en question votre rapport au risque, qui existe partout, tout le temps, à vous interroger sur vos zones de confort et d’inconfort, mais aussi à réfléchir aux comportements qui s’établissent dans un groupe face à un obstacle.

