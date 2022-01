Cyclosportive Marmotte Granfondo Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées A l’image de sa grande sœur, alpine, la Marmotte Granfondo Pyrénées a toutes les caractéristiques d’une épreuve des Marmotte Series.

Un parcours long, des cols hors catégorie et des paysages à couper le souffle ne vous feront pas regretter une participation à cette superbe épreuve.

Lors de cette édition, le départ se fera depuis Luz-Saint-Sauveur et l’arrivée aura lieu à Hautacam. info@sportcommunication.com +33 820 08 63 32 http://www.marmottegranfondoseries.com/ Luz-Saint-Sauveur

