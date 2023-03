SAISON CULTURELLE « GERMINAL – L’INTEMPOREL » CSE, 27 mai 2023, Wattrelos.

SAISON CULTURELLE « GERMINAL – L’INTEMPOREL » Samedi 27 mai, 19h00 CSE Plein : 9 € Réduit : 6 € (moins de 26 ans, bénéficiaires de minina sociaux, groupes à partir de 10 personnes) 3 € (moins de 10 ans)

Compagnie Climax (Théâtre – Cinéma)

Mise en scène/réalisateur : Pierre Lamotte Avec Agathe Coquelle, Léandre Leroy et Sylvain Cornet

Une histoire d’amour triangulaire entre Etienne, Catherine et Chaval, sur fond de crise industrielle minière.

Une scénographie contemporaine, où se mêlent virtuel et réel, pour une œuvre classique. C’est ce que propose la Compagnie Climax avec son adaptation de Germinal. Avec trois acteurs physiquement présents sur scène interagissant avec des dizaines de personnages représentés sur des écrans géants, amovibles, Climax innove dans l’interprétation de l’œuvre de Zola. Les décors sont dessinés par un illustrateur avec un traitement d’images en noir et blanc et au crayon de mine. Le résultat ? Une adaptation originale, interpellante et actuelle dans le respect du roman de 1885.

Un moment fort en perspective !

Durée totale : 1H10

CSE 10 Rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 20 75 85 86 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T19:00:00+02:00 – 2023-05-27T20:10:00+02:00

2023-05-27T19:00:00+02:00 – 2023-05-27T20:10:00+02:00