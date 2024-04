Se mettre au vert ! Salle des Fêtes du Centre Wattrelos, vendredi 17 mai 2024.

Se mettre au vert ! Oeuvres réalisées par des enfants des écoles publiques de la Ville, accompagnés par des Artistes Intervenants. Exposition du 21 au 31 mai. Vendredi 17 mai, 18h00 Salle des Fêtes du Centre Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T18:00:00+02:00 – 2024-05-17T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-17T18:00:00+02:00 – 2024-05-17T19:00:00+02:00

Venez découvrir les belles œuvres réalisées par les enfants des écoles primaires publiques. Marie Demarcq, Conseillère pédagogique en Arts de l’Éducation nationale, les élèves accompagnés de leur enseignant et les intervenants en arts visuels sont heureux de vous présenter le fruit de leur créativité.

Gratuit. Visible au public en temps scolaire. Fermé le mercredi, le w-e et les jours fériés.

Salle des Fêtes du Centre 51 rue Jean Jaurès, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « culture@ville-wattrelos.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.64.57 »}]

