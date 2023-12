Booder is back Salle Roger Salengro Wattrelos Catégories d’Évènement: Nord

Fin : 2024-05-18T20:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:00:00+02:00 Spectacle de l’humouriste Booder à Wattrelos.

Première partie : Valentin Samedi 18 mai 2024 à 20h

Salle Roger Salengro, rue Emile Basly à Wattrelos

Tarif : 25€

Billetterie en vente à l'Office de Tourisme de Wattrelos – Infos : 03.20.75.85.86 Salle Roger Salengro 2 rue Emile Basly, 59150 Wattrelos

