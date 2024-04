La Puce et l’Oreille par L’Embellie Compagnie Centre Socio-Éducatif Wattrelos, mardi 7 mai 2024.

La Puce et l’Oreille par L’Embellie Compagnie Dans le cadre de la programmation « Place ô Mômes » d’avril à juin. Mardi 7 mai, 18h30 Centre Socio-Éducatif 2 € / Gratuit pour les enfants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-07T18:30:00+02:00 – 2024-05-07T19:35:00+02:00

Fin : 2024-05-07T18:30:00+02:00 – 2024-05-07T19:35:00+02:00

Road movie théâtral, musical et radiophonique (dès 9 ans – 65’). Sarah Carré, Stéphane Boucherie.

Le plus important dans une question, ce n’est pas forcément sa réponse. En musique et en mots, ce spectacle nous invite à cultiver notre curiosité.

La curiosité est le plus sûr chemin vers l’étonnement, “celui qui nous a modelés”, selon George Perec. C’est ce chemin qu’ont emprunté à travers la France entière Sarah Carré et Jean-Bernard Hoste, à la rencontre d’enfants et de leur appétit si grand pour l’inconnu. Équipés de grands filets à sons, l’autrice et le musicien ont capturé et encapsulé les plus belles confidences glanées lors de ce périple en forme de point d’interrogation qui ne clôt rien car “la réponse est le malheur de la question”. Avec ses mots à elle (la puce ?) et sa matière sonore à lui (l’oreille ?), ce spectacle musical aux airs de podcast incarné piquera la curiosité des spectateurs.

Rapport sensible d’une enquête sur les mille “pourquoi” et “comment” qui agitent l’enfance, La Puce et l’Oreille est une adresse directe au public. Piochées dans un malicieux cabinet, des curiosités se colorent du récit de Sarah Carré et des manipulations sonores de Jean-Bernard Hoste pour un réjouissant exercice de réhabilitation de l’innocence.

Centre Socio-Éducatif 10 rue Gustave Delory, 59150 Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « contact@wattrelos-tourisme.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 03.20.75.85.86 »}]

