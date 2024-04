Marché des beaux jours centre-ville de Wattrelos Wattrelos, vendredi 17 mai 2024.

Marché des beaux jours à Wattrelos 17 mai et 14 juin centre-ville de Wattrelos

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-17T16:00:00+02:00 – 2024-05-17T21:00:00+02:00

Fin : 2024-06-14T16:00:00+02:00 – 2024-06-14T21:00:00+02:00

Le marché des beaux jours est de retour !

Nous sommes ravis de vous annoncer que les vendredis 17 mai et 14 juin 2024, de 16h à 21h, le marché des beaux jours sera de retour pour vous faire profiter de bons moments en plein air (en espérant avec les beaux jours) !

Et cette fois, nous avons une grande nouvelle à vous annoncer : le marché se tiendra sur la Place Delvainquière.

Alors retenez bien ces dates dans vos agendas et préparez-vous à découvrir de délicieux produits locaux et à passer un agréable moment en famille ou entre amis.

Nous avons hâte de vous retrouver pour partager ce moment de convivialité !

lien de l’événement facebook : marché des beaux jours 2024

centre-ville de Wattrelos place Delvainquière à WATTRELOS Wattrelos 59393 Centre-Ville Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://www.facebook.com/events/443935901311128 »}]