Fil et Fantaisies Maison du Projet Lainière Wattrelos, samedi 25 mai 2024.

Fil et Fantaisies marché des créateurs du textile Samedi 25 mai, 10h00 Maison du Projet Lainière 10€ la table (1m80) // Entrée gratuite

Vous souhaitez découvrir des artisans du textile ?

Venez découvrir un tout nouveau marché de créateurs centrés sur le textile organisé par l’Office de Tourisme de Wattrelos et l’association Les Amis de la Lainière et du textile.

Dans des formes diverses telles que la couture, la broderie ou encore le tricot, explorez des stands proposant des objets uniques allant du prêt-à-porter à la décoration d’intérieur. Trouvez des cadeaux originaux pour vous ou pour l’un de vos proches tout en soutenant des petits créateurs locaux !

Vous êtes créateurs de textile ?

Notre marché est fait pour vous ! Partagez vos créations avec nos visiteurs pour leur faire découvrir votre univers. Ils pourront ainsi acheter vos porte-clés, sacs, robes ou toutes autres créations de votre choix.

Quand ? le 25 mai 2024 de 10 h à 17 h

Où ? à la Maison du Projet Lainière à Wattrelos

Informations auprès de Wattrelos Tourisme au 03.20.75.85.86 ou à filetfantaisies.wattrelos@gmail.com

Pour vous inscrire entant qu’exposant (obligation d’avoir un numéro de Siret) : https://forms.gle/HvmBNtcoPpXoobR87

Maison du Projet Lainière 151 rue d'Oran à Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France