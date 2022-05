Criterium Cycliste International du Grand Dole Colruyt Dole, 30 juillet 2022, Dole.

Criterium Cycliste International du Grand Dole Colruyt Dole

2022-07-30 – 2022-07-30

Dole Jura

Organisé par le Jura Grand Dole Cylisme. Un village départ, une caravane publicitaire et d’autres surprises vous attendent pour le plus grand plaisir de tous…

6 jours après l’arrivée du Tour de France sur les Champs Elysées, revivez l’ambiance de la plus grande course cycliste au

monde.

Dès 10h, venez rendre visite aux partenaires de l’événement au Cour St Mauris sur un village départ haut en couleurs :

dégustations, ventes, rencontres… 50 stands partenaires vous attendent.

La caravane publicitaire fera 2 passages (13h30 et 15h15). Environ 45 véhicules décorés défileront et des milliers de cadeaux

seront au rendez vous, pour le plaisir des enfants et parents. 10 véhicules en provenance direct du Tour de France ouvriront le

cortège.

A 16h, retrouvez les champions du Tour de France à l’occasion de la course cycliste. Durant 60 tours de circuit, venez admirer

les 30 professionnels accompagnés de 10 amateurs élites de la région en découdre sur un parcours très exigeant.

Ecrans géants, animations, surprises, VIP de différents horizons viendront à votre rencontre (Jean-Pierre PAPIN, Bernard

THEVENET, anciens internationaux de rugby etc…) pour partager des moments de convivialités, d’échanges.

pascal.mergey@orange.fr https://www.criteriumcyclisteprofessionneldugranddole.com/

Dole

