Les sens en éveil – Balade géologique Crégols, 30 mars 2024, Crégols.

Crégols,Lot

Le sentier karstique de Crégols est une boucle balisée de 5 km. Venez le découvrir avec Emmy, animatrice nature de la Réserve naturelle nationale d’intérêt géologique du Lot et un interprète en langue des signes françaises. Laissez-vous guider par vos sens pour découvrir la géologie, les paysages, les légendes locales et l’histoire d’un des plus beaux lieux de la Réserve.

Inscription >> billetweb.fr/causseries

Boucle de 3h au niveau facile, mais avec une montée difficile sur 500 mètres au départ.

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et une tenue adaptée. La balade devra être reportée en cas de pluie le jour même ou la veille..

2024-03-30 14:30:00 fin : 2024-03-30 17:30:00. EUR.

The Crégols karst trail is a 5 km marked loop. Come and discover it with Emmy, nature guide from the Réserve naturelle nationale d?intérêt géologique du Lot, and a French sign language interpreter. Let your senses guide you as you discover the geology, landscapes, local legends and history of one of the Reserve?s most beautiful places.

Registration >> billetweb.fr/causseries

?

Easy 3-hour loop, but with a 500-meter climb at the start.

Bring walking shoes, water and appropriate clothing. The walk must be postponed in case of rain on the same day or the day before.

El sendero kárstico de Crégols es un bucle señalizado de 5 km. Venga a descubrirlo con Emmy, guía naturalista de la Reserva Natural Nacional de Interés Geológico del Lot, y un intérprete de lengua de signos francesa. Déjese guiar por los sentidos y descubra la geología, los paisajes, las leyendas locales y la historia de uno de los lugares más bellos de la Reserva.

Inscripción >> ticketweb.fr/causseries

?

Un circuito fácil de 3 horas, pero con una subida difícil de 500 metros al principio.

Lleve calzado para caminar, agua y ropa adecuada. La marcha deberá aplazarse si llueve el mismo día o la víspera.

Der Karstpfad von Crégols ist ein markierter Rundweg von 5 km Länge. Entdecken Sie ihn mit Emmy, einer Naturanimatorin des nationalen Naturschutzgebiets von geologischem Interesse im Lot, und einem Dolmetscher für französische Gebärdensprache. Lassen Sie sich von Ihren Sinnen leiten, um die Geologie, die Landschaften, die lokalen Legenden und die Geschichte eines der schönsten Orte des Naturschutzgebiets zu entdecken.

Anmeldung >> billetweb.fr/causseries

?

3-stündiger Rundweg mit einfachem Niveau, aber mit einem schwierigen Anstieg von 500 Metern am Anfang.

Bringen Sie Wanderschuhe, Wasser und angemessene Kleidung mit. Die Wanderung muss bei Regen am selben Tag oder am Vortag verschoben werden.

