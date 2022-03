Course Pédestre Vignes et Châteaux Mercuès Mercuès Catégories d’évènement: Lot

Mercuès

Course Pédestre Vignes et Châteaux Mercuès, 26 mai 2022, Mercuès.

2022-05-26

Mercuès Lot Mercuès L’événement Vignes et Châteaux revient en 2022 et vous propose : – randonnée de 12kms – départ à 8h30,

– course de 20kms – départ à 9h30,

– course de 10 kms – départ à 10h,

– course enfant – départ à 10h10. +33 6 82 66 13 41 ©pixabay_randonnée

