Course à pied – Rubatée verte Lajoux Lajoux Catégories d’évènement: Jura

Lajoux

Course à pied – Rubatée verte Lajoux, 14 août 2022, Lajoux. Course à pied – Rubatée verte Lajoux

2022-08-14 – 2022-08-14

Lajoux Jura Lajoux Dimanche 14 août, à Lajoux. La Rubatée Verte est un cross de demi-fond hors-stade FFA, à Lajoux. Le parcours comprend 2 boucles de 4.880 km, vallonnées en tout-terrain pour un dénivelé positif total de 182 m. Départ de la course à 10h dans un champ au centre du village. Suivi d’un repas champêtre en plain air ainsi que de nombreuses animations dans le cadre de la GRANDE RUBATEE D’ÉTÉ.

Le terme “Rubatée” vient du vieux français “rabater”, qui désignait le caractère remuant des vaches, au printemps, après avoir passé tout l’hiver dans l’étable. larubateeblanche39@gmail.com +33 6 80 77 91 25 https://sites.google.com/site/larubateeblanche/ Dimanche 14 août, à Lajoux. La Rubatée Verte est un cross de demi-fond hors-stade FFA, à Lajoux. Le parcours comprend 2 boucles de 4.880 km, vallonnées en tout-terrain pour un dénivelé positif total de 182 m. Départ de la course à 10h dans un champ au centre du village. Suivi d’un repas champêtre en plain air ainsi que de nombreuses animations dans le cadre de la GRANDE RUBATEE D’ÉTÉ.

Le terme “Rubatée” vient du vieux français “rabater”, qui désignait le caractère remuant des vaches, au printemps, après avoir passé tout l’hiver dans l’étable. Lajoux

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Lajoux Autres Lieu Lajoux Adresse Ville Lajoux lieuville Lajoux Departement Jura

Lajoux Lajoux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lajoux/

Course à pied – Rubatée verte Lajoux 2022-08-14 was last modified: by Course à pied – Rubatée verte Lajoux Lajoux 14 août 2022 Jura Lajoux

Lajoux Jura