Marché de Pâques Cour du Château Wasselonne, 3 mars 2024, Wasselonne.

Wasselonne Bas-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-03 10:00:00

fin : 2024-03-03 18:00:00

Animation musicale, animations gratuites pour enfants et venue du Lapin de Pâques.

Sur deux jours ! Plus de 100 exposants ! Chocolat et friandises, Idées cadeaux et déco, Animation musicale.

Les après-midi : Animations gratuites pour les enfants (promenades à poney, vélos rigolos, jeux, atelier créatif) et venue du lapin de Pâques !

0 EUR.

Cour du Château

Wasselonne 67310 Bas-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2023-12-12 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble