Contes au bord de l’eau Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Martin-de-Crau

Contes au bord de l’eau Saint-Martin-de-Crau, 26 juillet 2022, Saint-Martin-de-Crau. Contes au bord de l’eau

Avenue Nostradamus Piscine municipale Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Piscine municipale Avenue Nostradamus

2022-07-26 19:00:00 – 2022-07-26

Piscine municipale Avenue Nostradamus

Saint-Martin-de-Crau

Bouches-du-Rhône Saint-Martin-de-Crau Pour cette nouvelle édition, organisée par la médiathèque en partenariat avec « Paroles Indigo », la conteuse marocaine Halima Hamdane viendra partager avec le public des histoires de son pays. Possibilité de baignade et restauration sur place après la prestation. Allier les contes et la baignade… +33 4 90 47 27 49 http://mediatheque.saintmartindecrau.fr/ Pour cette nouvelle édition, organisée par la médiathèque en partenariat avec « Paroles Indigo », la conteuse marocaine Halima Hamdane viendra partager avec le public des histoires de son pays. Possibilité de baignade et restauration sur place après la prestation. Piscine municipale Avenue Nostradamus Saint-Martin-de-Crau

dernière mise à jour : 2022-06-30 par Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Martin-de-Crau Autres Lieu Saint-Martin-de-Crau Adresse Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM) Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Provence Tourisme / Communauté d'agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (ACCM)Piscine municipale Avenue Nostradamus Ville Saint-Martin-de-Crau lieuville Piscine municipale Avenue Nostradamus Saint-Martin-de-Crau Departement Bouches-du-Rhône

Contes au bord de l’eau Saint-Martin-de-Crau 2022-07-26 was last modified: by Contes au bord de l’eau Saint-Martin-de-Crau Saint-Martin-de-Crau 26 juillet 2022

Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône