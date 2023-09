« Quatuors à Cordes » par l’orchestre régional de Normandie Conservatoire d’Hérouville Hérouville-Saint-Clair, 23 février 2024, Hérouville-Saint-Clair.

Hérouville-Saint-Clair,Calvados

Ce programme « Schubert, Schulhoff & Borodine » offre une traversée du XIXe siècle romantique jusqu’au XXe siècle post-romantique et se rapporte à la jeunesse de chaque compositeur.

Le concert s’ouvre ainsi sur le quatuor en ut mineur de Schubert, œuvre qui ne comporte qu’un seul mouvement (allegro assai) d’une dizaine de minutes. Composé en 1820, ce quatuor aux évocations tragiques fait écho à l’état d’âme du compositeur âgé de 23 ans, particulièrement tourmenté à cette période de sa vie.

Le programme se poursuit avec le saisissant quatuor à cordes en quatre mouvements du compositeur tchèque Erwin Schulhoff. Mort en déportation en 1942, Schulhoff laisse derrière lui une centaine de partitions parfois inachevées et souvent teintées de jazz ou du folklore de son pays. Son quatuor n°1 composé en 1924 témoigne alors des qualités de chambriste du compositeur, avec des mouvements brefs, expressifs et contrastés.

Le concert se conclut sur le célèbre quatuor à cordes en ré majeur d’Alexandre Borodine. Dédié à son épouse Ekaterina et en souvenir de leur rencontre, chacun des quatre mouvements suggère un amour passionné et inaltérable. Les parties de violoncelle et de violon semblent alors dialoguer et retranscrire les sentiments toujours plus forts entre les deux époux, et délivrent finalement un caractère des plus ardents à ce programme musical.

Conservatoire d’Hérouville Espaces Malraux, Place Saint-Clair

Hérouville-Saint-Clair 14200 Calvados Normandie



This program, entitled « Schubert, Schulhoff & Borodin », takes us from the Romantic 19th century to the post-romantic 20th century, and focuses on the youth of each composer.

The concert opens with Schubert?s Quartet in C minor, a work with a single movement (allegro assai) lasting around ten minutes. Composed in 1820, this tragically evocative quartet echoes the mood of the 23-year-old composer, who was particularly tormented at the time.

The program continues with the striking four-movement string quartet by Czech composer Erwin Schulhoff. Schulhoff died in deportation in 1942, leaving behind a hundred or so scores, some of them unfinished, often tinged with jazz or Czech folklore. His Quartet n°1, composed in 1924, bears witness to the composer’s qualities as a chamber musician, with its brief, expressive and contrasting movements.

The concert concludes with Alexander Borodin?s famous string quartet in D major. Dedicated to his wife Ekaterina and in memory of their meeting, each of the four movements suggests a passionate, unalterable love. The cello and violin parts seem to dialogue and transcribe the ever-stronger feelings between the two spouses, finally delivering a most ardent character to this musical program.

Este programa, titulado « Schubert, Schulhoff & Borodin », nos lleva en un viaje desde el romanticismo decimonónico hasta el postromanticismo del siglo XX, centrándose en la juventud de cada compositor.

El concierto se abre con el cuarteto en do menor de Schubert, una obra de un solo movimiento (allegro assai) de unos diez minutos de duración. Compuesto en 1820, este cuarteto de evocación trágica se hace eco del estado de ánimo del compositor de 23 años, particularmente atormentado en esa época de su vida.

El programa continúa con el sorprendente cuarteto de cuerda en cuatro movimientos del compositor checo Erwin Schulhoff. Schulhoff murió deportado en 1942, dejando tras de sí un centenar de partituras, algunas de ellas inacabadas, y a menudo teñidas de jazz o del folclore de su patria. Su Cuarteto nº 1, compuesto en 1924, da fe de las cualidades del compositor como músico de cámara, con sus movimientos breves, expresivos y contrastados.

El concierto concluye con el célebre cuarteto de cuerda en re mayor de Alexander Borodin. Dedicado a su esposa Ekaterina y en recuerdo de su encuentro, cada uno de los cuatro movimientos sugiere un amor apasionado e inalterable. Las partes de violonchelo y violín parecen dialogar y transmitir los sentimientos cada vez más fuertes entre los dos cónyuges, dando a este programa musical un carácter de lo más ardiente.

Das Programm « Schubert, Schulhoff & Borodin » bietet einen Querschnitt durch das romantische 19. bis zum postromantischen 20. Jahrhundert und bezieht sich auf die Jugend der einzelnen Komponisten.

Das Konzert beginnt mit Schuberts c-Moll-Quartett, einem Werk, das nur aus einem einzigen Satz (Allegro assai) besteht und etwa zehn Minuten dauert. Das 1820 komponierte, tragisch anmutende Quartett spiegelt den Gemütszustand des 23-jährigen Komponisten wider, der in dieser Phase seines Lebens besonders geplagt war.

Das Programm wird mit dem packenden Streichquartett in vier Sätzen des tschechischen Komponisten Erwin Schulhoff fortgesetzt. Schulhoff, der 1942 in der Deportation starb, hinterließ etwa hundert Partituren, die manchmal unvollendet blieben und oft vom Jazz oder der Folklore seines Landes geprägt waren. Sein 1924 komponiertes Quartett Nr. 1 zeugt dann mit seinen kurzen, ausdrucksstarken und kontrastreichen Sätzen von den kammermusikalischen Qualitäten des Komponisten.

Das Konzert endet mit dem berühmten Streichquartett in D-Dur von Alexander Borodin. Seiner Frau Ekaterina gewidmet und in Erinnerung an ihre Begegnung, suggeriert jeder der vier Sätze eine leidenschaftliche und unverbrüchliche Liebe. Die Cello- und Violinstimmen scheinen in einem Dialog zu stehen und die immer stärker werdenden Gefühle zwischen den beiden Eheleuten wiederzugeben, was diesem musikalischen Programm schließlich einen sehr feurigen Charakter verleiht.

