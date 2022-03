CONNEXIONS FESTIVAL : TABLE RONDE Le Mans, 6 avril 2022, Le Mans.

CONNEXIONS FESTIVAL : TABLE RONDE Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach Le Mans

2022-04-06 – 2022-04-06 Médiathèque Sud Boulevard Jean-Sébastien Bach

Le Mans Sarthe

Le rap est devenu la musique la plus écoutée sur les plateformes de streaming. Son impact sur la musique pop est considérable. Ce style est passé de marginal en 1980 à mainstream tout au long des années 2000.

40 ans après, il est possible de prendre du recul sur la structuration professionnelle des carrières. La notion d’indépendance est valorisée, mais quelles valeurs englobe-t-elle réellement ? De quoi est fait concrètement le quotidien de l’artiste en développement ? À partir de quand la notion de plaisir, et de liberté artistique laisse-t-elle place à des considérations relevant plus du marketing que de l’art ?

En prenant appui sur leurs équipes (beatmaker, vidéaste, manager, …), et en tissant des liens avec les autres pans de la culture hip hop, les artistes de rap innovent constamment pour défendre leur musique. À tel point que la question du management des projets rap, intéresse aujourd’hui des chercheurs en sciences sociales et ressources humaines.

Quel type de management est à l’œuvre au sein des structures et équipes montées par les artistes et quelles relations entretiennent ces artistes avec les majors ? Inversement : comment les majors ont-elles adapté leur façon de travailler pour capter l’audience de cette lame de fond musicale ?

Autant de problématiques que nous souhaitons aborder avec nos invité.es afin d’éclairer les artistes locaux, les porteur.euse.s de projets et les encadrant.e.s travaillant à la transmission sur les réalités de ce secteur.

INTERVENANT.ES :

– Nasty : directeur du label Ailleurs (licence Capitol/Universal), manager de l’artiste Nemir ,Stratégie et partenariat pour BUZZBOOSTER.

– Pauline Raignault : A&R et Project Manager chez RED BULL FRANCE, Ex : DA & Responsable Marketing Urbain chez Polydor et Believe.

– Thomas Ruée : responsable label et booking chez KRUMPP à Nantes.

– Nicolas Cadot : président de l’association DYPE.

MANAGER ET STRUCTURER UN PROJET RAP : RÊVES ET RÉALITÉS

INTERVENANT.ES :

