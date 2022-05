Conférences lors du salon Art en livres Palais ducal – Nevers, 2 juillet 2022, Nevers.

Ces conférences ont lieu dans le cadre de la manifestation Art en livres, le samedi 2 juillet, salle du Conseil municipal au Palais ducal de Nevers. L’après-midi, à **15h**, nous recevons Laurence Madeline, conservatrice en chef du patrimoine, spécialiste des avant-gardes de la fin du 19e et du début du 20e et de Picasso, qui nous présentera son dernier livre, Marie-Thérèse Walter & Pablo Picasso. Biographie d’une relation, chez Scala, en posant **la question du concept du « beau livre »**. Elle revient sur les raisons pour lesquelles il n’est précisément pas un « beau livre », mais autre chose qu’un « beau livre ». Elle répondra ensuite aux questions du public et dédicacera ses livres. Puis à **19h15**, est programmée la conférence **« De la bibliophilie normée au manuscrit d’artiste libre »** de Christophe Comentale, docteur en histoire de l’art et sinologue, enseignant au Centre culturel chinois et à l’Institut catholique de Paris, conseiller scientifique émérite au Musée chinois du quotidien, conservateur en chef honoraire au Muséum national d’histoire naturelle.

entrée libre

Palais ducal – Nevers Esplanade du Palais ducal Nevers Nièvre



