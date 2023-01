Conférence “Une famille autour du monde” par Stéphanie et Julien Salviac Salviac Salviac Catégories d’Évènement: kb:France7646

Lot

Salviac

Conférence “Une famille autour du monde” par Stéphanie et Julien Salviac, 11 février 2023, Salviac Salviac. Conférence “Une famille autour du monde” par Stéphanie et Julien Médiathèque intercommunale Salviac Lot

2023-02-11 17:00:00 17:00:00 – 2023-02-11 Salviac

Lot Salviac Stéphanie et Julien sont partis autour du monde avec leurs deux enfants, Nathan et Robin. Dans leur camping-car prénommé Junarost, ils ont traversé plusieurs pays, de l’Europe à l’Asie. Venez écouter leur récit de voyage et échanger avec eux lors de cette conférence / rencontre ! ©

Salviac

dernière mise à jour : 2023-01-27 par

Détails Catégories d’Évènement: kb:France7646, Lot, Salviac Autres Lieu Salviac Adresse Médiathèque intercommunale Salviac Lot Ville Salviac Salviac lieuville Salviac Departement Lot

Salviac Salviac Salviac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/salviac-salviac/

Conférence “Une famille autour du monde” par Stéphanie et Julien Salviac 2023-02-11 was last modified: by Conférence “Une famille autour du monde” par Stéphanie et Julien Salviac Salviac 11 février 2023 Lot Médiathèque intercommunale Salviac Lot Salviac Salviac kb:France7646

Salviac Salviac Lot