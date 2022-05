Conférence par Patrick Barbier : Marie-Antoinette et la musique Auditorium du château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

**Par Patrick Barbier, Professeur émérite de l’Université catholique de l’Ouest, vice-chancelier de l’Académie Littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire et Président du Centro Studi Farinelli.** Marie-Antoinette n’est pas une reine comme les autres et l’on tend à la redécouvrir aujourd’hui sous des aspects moins connus. Par exemple, les liens forts qu’elle a entretenus avec la musique : ses études à Vienne, sa découverte du monde musical français, sa passion pour la harpe, le pianoforte et le chant, mais aussi pour l’opéra et l’opéra-comique. Par son soutien sans faille aux spectacles de la Cour ou de Paris, ses liens avec le public des théâtres et avec les artistes, son influence sur l’évolution du répertoire et les progrès techniques des instruments, elle a marqué sa volonté d’internationaliser un répertoire jusque-là très franco-centré. **Séance de vente-dédicace à l’issue de la conférence**

Tarif non-membres 12€ / réservation obligatoire par mail à activites@amisdeversailles.com ou par téléphone au 01.30.83.53.87

