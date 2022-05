CONFÉRENCE ‘MARIENAU : LA PROFONDE MUTATION DE L’ÉCART DES MOULINS (1750-1939)’ Forbach Forbach Catégories d’évènement: Forbach

Moselle

CONFÉRENCE ‘MARIENAU : LA PROFONDE MUTATION DE L’ÉCART DES MOULINS (1750-1939)’ Forbach, 21 mai 2022, Forbach. CONFÉRENCE ‘MARIENAU : LA PROFONDE MUTATION DE L’ÉCART DES MOULINS (1750-1939)’ salle des séances 110 rue des moulins Forbach

2022-05-21 16:00:00 16:00:00 – 2022-05-21 salle des séances 110 rue des moulins

Forbach Moselle Le cercle d’Histoire de Forbach et sa région vous invite à la conférence “Marienau: la profonde mutation de l’écart des moulins (1750-1939)” par Geneviève Schmitt-Rehlinger et Maxime Schmitt, le samedi 21 mai 2022 à 16h à la salle des séance de la Communauté d’Agglomération de Forbach. http://forbach-histoire.fr/57/ salle des séances 110 rue des moulins Forbach

dernière mise à jour : 2022-05-17 par

Détails Catégories d’évènement: Forbach, Moselle Autres Lieu Forbach Adresse salle des séances 110 rue des moulins Ville Forbach lieuville salle des séances 110 rue des moulins Forbach Departement Moselle

Forbach Forbach Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/forbach/

CONFÉRENCE ‘MARIENAU : LA PROFONDE MUTATION DE L’ÉCART DES MOULINS (1750-1939)’ Forbach 2022-05-21 was last modified: by CONFÉRENCE ‘MARIENAU : LA PROFONDE MUTATION DE L’ÉCART DES MOULINS (1750-1939)’ Forbach Forbach 21 mai 2022 forbach Moselle

Forbach Moselle