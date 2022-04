Conférence : Louis Saillans Marignane Marignane Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Conférence : Louis Saillans Marignane, 29 avril 2022, Marignane. Conférence : Louis Saillans Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz Marignane

2022-04-29 – 2022-04-29 Théâtre Molière 53-55 boulevard Jean Mermoz

Marignane Bouches-du-Rhône En tant que membre des forces spéciales françaises, Louis Saillans a été déployé au Moyen-Orient et au Sahel dans le cadre d’opérations à haut risque.

Libérations d’otages, captures de chefs djihadistes, neutralisation de terroristes islamistes…

Il livrera son récit. Conférence exceptionnelle !

Le théâtre Molière accueille Louis Saillans, commando marine et auteur de l’ouvrage “Chef de Guerre” paru aux éditions Mareuil.

