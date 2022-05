Conférence : le déchiffrement de l’élamite linéaire, une écriture iranienne du 3e millénaire av. J.-C. Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Lot

Conférence : le déchiffrement de l’élamite linéaire, une écriture iranienne du 3e millénaire av. J.-C. Figeac, 1 juillet 2022, Figeac. Conférence : le déchiffrement de l’élamite linéaire, une écriture iranienne du 3e millénaire av. J.-C. place Champollion musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

2022-07-01 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-01 place Champollion musée Champollion – Les Écritures du Monde

Figeac Lot Rendez-vous proposé par les musées de Figeac – réservation auprès du musée Champollion – Les Écritures du Monde Découverte en 1903 à Suse, en Iran, l’écriture élamite linéaire avait jusqu’à présent

résisté à toutes les tentatives de lecture. François Desset présente lors de cette conférence

le déchiffrement auquel il est parvenu tout récemment, après plus de 10 années de

recherche. L’élamite linéaire est également présenté et analysé avant d’être replacé dans

le contexte plus large des premiers systèmes d’écriture au monde.

Conférence de François Desset, archéologue

conférence proposée dans le cadre Eurêka ! Champollion 2022 Rendez-vous proposé par les musées de Figeac – réservation auprès du musée Champollion – Les Écritures du Monde @Musée Champollion Figeac

place Champollion musée Champollion – Les Écritures du Monde Figeac

dernière mise à jour : 2022-04-30 par

Détails Catégories d’évènement: Figeac, Lot Autres Lieu Figeac Adresse place Champollion musée Champollion - Les Écritures du Monde Ville Figeac lieuville place Champollion musée Champollion - Les Écritures du Monde Figeac Departement Lot

Figeac Figeac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/figeac/

Conférence : le déchiffrement de l’élamite linéaire, une écriture iranienne du 3e millénaire av. J.-C. Figeac 2022-07-01 was last modified: by Conférence : le déchiffrement de l’élamite linéaire, une écriture iranienne du 3e millénaire av. J.-C. Figeac Figeac 1 juillet 2022 Figeac Lot

Figeac Lot