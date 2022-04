Conférence “Flore de la vallée d’Aure et sciences participatives” Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Inscription recommandée 05 62 40 87 86 Janick Cazabon et les Amis du Parc national des Pyrénées.

Le diaporama est une invitation parcourir les sentiers de la Vallée d’Aure à la rencontre de sa flore si riche et si belle. Découvrons ensemble les prémices du printemps au fond de la vallée alors que la neige couvre encore les sommets. La suite de la promenade nous emmène ensuite vers les villages perchés, au fur et à mesure que la végétation s’éveille et grimpe à l’assaut des pentes verdissantes. Elle s’achève en pleine montagne au milieu de la nature sauvage alors que l’été approche. Entre les torrents et les cimes, d’autres plantes s’accrochent à la vie dans ces paysages hostiles et sublimes. +33 5 62 40 87 86 Rendez vous à la Maison du Patrimoine – Gratuit

