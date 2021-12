Figeac Figeac Figeac, Lot Conférence de Diane Hervé-Gruyer : Femmes peintres, à la force du pinceau Figeac Figeac Catégories d’évènement: Figeac

Figeac Lot Les femmes peintres de cette deuxième conférence ont aussi un caractère bien trempé qui leur a permis de surmonter beaucoup d’épreuves dans leurs vies personnelles et de réussir professionnellement dans un milieu masculin. Artémisia fut célèbre par son art et sa vie privée qui a défrayé la chronique. Elle dirigea le plus grand atelier de peinture de son époque, en plein XVIIème siècle ! Suzanne Valadon vécut un amour tumultueux avec Toulouse-Lautrec dans le Paris du french-cancan. Elle est la mère du peintre Utrillo. La vie bouleversante de Frida Kahlo nous emmène au Mexique. Le sujet s’élargit aux femmes d’artistes : les muses, les épouses dévouées, les collaboratrices, les souffre-douleurs. Elles n’ont pas eut un rôle facile non plus mais sont restées dans la petite histoire de l’art. +33 9 52 25 07 49 cfDiane Hervé-Gruyer

