Lourdes Hautes-Pyrénées Pour cette dernière d’Appel d’Air de 2022, nous vous proposons jeudi 15 décembre une conférence sur le thème de la ” Cuisine bigourdane ” par Sylvie Campech au Palais des Congrès de Lourdes. Archéologue de formation, Sylvie Campech est passionnée par l’histoire culinaire des régions pyrénéennes. En cette fin d’année de la gastronomie, elle nous expose ses dernières recherches sur la cuisine de Bigorre : quels sont les produits emblématiques de la Bigorre ? Quelles sont les spécialités véritablement bigourdanes ? Entrée libre. * Cycle de Conférences “Appel d’Air”

Cycle de conférences, causeries qui libèrent les esprits, qui racontent des histoires et qui se déploient dans les airs par-delà le Château fort – Musée Pyrénéen.

