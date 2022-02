CONCOURS EQUESTRE CSO DERBY Courcemont, 26 mai 2022, Courcemont.

CONCOURS EQUESTRE CSO DERBY Écurie Équi-Libre Couparie 371, chemin du Rocher Courcemont

2022-05-26 09:00:00 – 2022-05-29 19:00:00 Écurie Équi-Libre Couparie 371, chemin du Rocher

Courcemont Sarthe Courcemont

Au programme les épreuves derby, prépa derby, grand prix, Relais et Puissance, mais aussi cycle libre et cycle classique poney !

Un vide sellerie sera également proposé.

Le tout dans une ambiance conviviale et chaleureuse !

Nous vous attendons, ainsi que nos partenaires, nombreux à ce rendez-vous ! Bien sûr en respectant les gestes barrières en vigueur !

Plus d’infos :

https://www.facebook.com/EcurieEquiLibreCouparie

https://couparie.fr/

06 89 35 18 54

10 ème édition du concours de la Couparie du 26 et 29 mai 2022 !

couparie@gmail.com +33 6 89 35 18 54

Écurie Équi-Libre Couparie 371, chemin du Rocher Courcemont

