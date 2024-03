Concours de Belote Le Vigan, vendredi 29 mars 2024.

Concours de Belote Le Vigan Lot

Pour passer une soirée conviviale en toute simplicité … Venez participer au concours et rencontrer du monde !

Nombreux Lots Jambon, quart avant d’Agneau, quart arrière d’Agneau, Corbeilles de fruits, filets garnis, etc…

20 premiers lots et autres lots de consolation.

Pâtisseries et soupe de campagne offertes 1010 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Espace Jean Carmet

Le Vigan 46300 Lot Occitanie

L’événement Concours de Belote Le Vigan a été mis à jour le 2024-03-20 par OT Gourdon