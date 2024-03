Concert Ward Trad Jam Place Gambetta Nouzonville, vendredi 12 avril 2024.

La musique traditionnelle, inépuisable source d’inspiration pour les musiciens du monde entier, n’est une richesse que si elle est jouée et transmise de façon vivante et contemporaine.Or, la tradition n’est jamais aussi belle que lorsqu’elle n’est pas complètement respectée. Elle offre alors le plaisir de la transgression et de la nouveauté.Elle se régénère et livre toute son énergie.Ward Trad Jam explore et actualise les musiques traditionnelles d’Ardenne et de Wallonie.Mais offre pourtant une musique bien loin du folklore.Ward trad Jam chevauche entre les mondes du Trad, du rock, tantôt psychédélique, tantôt punk, du jazz…peu importe le style, ce qui compte c’est la musique et le partage.Ward trad jam invite sur scène l’univers forestier et légendaire ardennais.

6 6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-12

fin : 2024-04-12

Place Gambetta Centre Culturel de Nouzonville

Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est

