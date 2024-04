Rendez-vous aux jardins Rue Remacle de Lissoir Monthermé, dimanche 2 juin 2024.

Rendez-vous aux jardins Rue Remacle de Lissoir Monthermé Ardennes

De nombreux exposants seront présents pour vous faire découvrir, le marché aux fleurs, l’artisanat ainsi que les spécialités du terroir. ouverture des jardins( potager, verger conservatoire) visite de l’église et de l’apothicairerie, marché aux fleurs, artisanal et gourmand, animation musicale expositions….. Pour vous restaurer, il y aura la traditionnelle tartine des Moines et des pâtisseries faites maison ainsi qu’une buvette pour vous désaltérer. L’abbaye, l’apothicairerie et les jardins seront ouverts au public durant la journée.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-02

fin : 2024-06-02

Rue Remacle de Lissoir Abbaye laval Dieu

Monthermé 08800 Ardennes Grand Est asp-mld08800montherme@live.fr

