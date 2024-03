Visite guidée des jardins ouvriers de Sedan Jardin botanique de Sedan Sedan, samedi 1 juin 2024.

Visite guidée des jardins ouvriers de Sedan Les permiers jardins ouvriers ont étés crées en 1893 à Sedan. Découvrez l'histoire de ces jardins uniques et échangez avec les jardiniers de l'Association des jardins de Sedan qui entretiennent ces espaces. Samedi 1 juin, 15h00 Jardin botanique de Sedan Réservation nécessaire pour le départ en minibus

Les permiers jardins ouvriers ont étés crées en 1893 à Sedan. Découvrez l’histoire de ces jardins uniques et échangez avec les jardiniers de l’Association des jardins de Sedan qui entretiennent ces espaces.

Rendez-vous aux jardins de Pierremont.

Départ possible du jardin botanique en minibus à 14h40. ( Réservation nécessaire auprès du service Patrimoine).

Jardin botanique de Sedan Avenue de Verdun 08200 Sedan Sedan 08200 Ardennes Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 0324278485 »}, {« type »: « email », « value »: « patrimoine@ville-sedan.fr »}] En 1875, un plan d’urbanisme est élaboré par l’architecte Édouard Depaquit, qui prévoit l’aménagement des espaces libérés par la destruction des fortifications. C’est dans ce cadre que le jardin botanique est créé dès 1891, sous la conduite de René Richer, paysagiste sedanais. Il recèle d’intéressantes constructions en rocaillage et de nombreuses essences rares parmi lesquelles un cyprès chauve, un pavier, un érable de Montpellier, un tilleul lacinié et de remarquables magnoliers de Soulange-Bodin.

