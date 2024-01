Enduro de la Semoy à Les Hautes Rivières Salle Elie Badre Les Hautes-Rivières, samedi 8 juin 2024.

L’événement sur deux jours permet de rouler sur 12 spéciales qui parcourent le massif. Très différentes, les spéciales allient technique, fun, partie ludique, passages « shappés » ou d’autres plus naturels afin de réjouir les participants et de trouver son plaisir ! Les remontées effectuées à la pédale sont douces et roulables ; Martin Maes le champion Belge plébiscite ce terrain de jeu ! Horaires Lieu de l’événement Salle Elie Badré Rue du Château d’eau 08800 LES HAUTES RIVIERES Retrait de plaques de 8h30 à 11h30. (Reconnaissances à pied autorisées) COURSE JEUNES : Minimes ES 1 + 3 + 5 + 6Benjamin ES 3 + 5 + 6

Salle Elie Badre Rue du château d’eau

Les Hautes-Rivières 08800 Ardennes Grand Est semoyvttclub@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-09



