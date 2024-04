Les 80 ans du D-Day au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien, jeudi 6 juin 2024.

Les 80 ans du D-Day au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien Ardennes

Jeudi 6 juin : • 18h30 : Commémoration du D-DAY, saut en parachute réalisé par CharlevilleParachutisme , • Restauration sur place avec un foodtruck • 20h00 : Première du spectacle seul en scène, D-DAY, de la Compagnie Acontratempo Samedi 8 juin : • 14h00 : Projection commentée du film américain de 1962 Le jour le plus long deKen Annakin et Andrew Marton avec Henry Fonda et Bourvil (2h58) L’évènement militaire qui va mettre fin à la Seconde Guerre mondiale :le débarquement en Normandie par l’armée américaine. • Suivie par un échange cinéma/histoire animé par Jérôme Descamps (La PelliculeEnsorcelée) et Nicolas Charles • Puis une visite thématique assurée par Nicolas Charles. Dimanche 9 juin : • 10h30 : rencontre avec Stéphane Carpentier Wallace , auteur de OverlordStories, manga sorti en mai 2024 et séance de dédicaces • 12h00 : repas sous la forme d’un buffet froid (réservation obligatoire) • 14h00 : Projection commentée du film américain de 1998 Il faut sauver le SoldatRyan de Steven Spielberg (2h49) Alors que les forces alliées débarquent à Omaha Beach, Miller doit conduireson escouade derrière les lignes ennemies pour une mission particulièrementdangereuse : trouver et ramener sain et sauf le simple soldat James Ryan. • Suivie par un échange cinéma/histoire animé par Jérôme Descamps et Nicolas Charles • Puis une visite thématique assurée par Nicolas Charles. Films comportant des scènes pouvant heurter la sensibilité du jeune public.

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-06

fin : 2024-06-06

Impasse du musée

Novion-Porcien 08270 Ardennes Grand Est guerreetpaix@cd08.fr

L’événement Les 80 ans du D-Day au Musée Guerre et Paix Novion-Porcien a été mis à jour le 2024-04-11 par Ardennes Tourisme