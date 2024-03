Exposition artistique en plein air Le Jardin du Colibri Montcy-Notre-Dame, samedi 1 juin 2024.

Exposition artistique en plein air Exposition et présence de 6 artistes ardennais au Jardin du Colibri, sur le thème des 5 sens, en plein air. 1 et 2 juin Le Jardin du Colibri

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

Le Jardin du Colibri rue sous le village 08090 Montcy-Notre-Dame Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est 0603307674 Le Jardin du Colibri est un jardin ouvrier mêlant l’art et la nature. Il est cultivé en permaculture et est équipé en toilettes sèches, composteur, cabanes, nichoirs, hôtels à insectes, four à pain traditionnel, serres, entièrement fabriqués avec des matériaux de récupération. Des visites guidées y sont organisées ainsi que des ateliers artistiques, chantiers participatifs autour du thème de la protection de nature et de la sensibilisation à la préservation de la biodiversité. Pour les bus scolaires, possibilité de déposer au centre du village, le jardin est à proximité. Parkings à moins de 200m

©gwenaellepodvin