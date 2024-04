Partez à la découverte des libellules Hargnies, samedi 8 juin 2024.

Partez à la découverte des libellules Hargnies Ardennes

Une opportunité unique pour les amoureux de la nature et les curieux de tous âges de plonger dans l’univers coloré et fascinant des libellules. De 14h00 à 17h00 Prévoir chaussures et vêtements adaptés. Réservation obligatoire au 03.24.42.90.57 ou charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-08

fin : 2024-06-08

Hargnies 08170 Ardennes Grand Est charlene.zankoc@parc-naturel-ardennes.fr

L’événement Partez à la découverte des libellules Hargnies a été mis à jour le 2024-04-05 par Ardennes Tourisme