Concert ténor, viole de gambe et orgue avec l’ensemble « Les Surprises »

Deux-Sèvres Saint-Loup-Lamairé Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert ce dimanche 31 juillet à 17 h. Ténor, viole de gambe et orgue avec l’ensemble « Les Surprises »: Paco Garcia, ténor, Juliette Guignard, viole de gambe, Louis-Noël Bestion de Camboulas,orgue. Au programme: J.S. Bach, Marin Marais, Buxtehude, Charpentier. Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert ce dimanche 31 juillet à 17 h. Ténor, viole de gambe et orgue avec l’ensemble « Les Surprises »: Paco Garcia, ténor, Juliette Guignard, viole de gambe, Louis-Noël Bestion de Camboulas,orgue. Au programme: J.S. Bach, Marin Marais, Buxtehude, Charpentier. +33 6 88 79 31 84 Les Amis de l’Orgue de l’église Notre-Dame de Saint-Loup-sur-Thouet vous proposent un concert ce dimanche 31 juillet à 17 h. Ténor, viole de gambe et orgue avec l’ensemble « Les Surprises »: Paco Garcia, ténor, Juliette Guignard, viole de gambe, Louis-Noël Bestion de Camboulas,orgue. Au programme: J.S. Bach, Marin Marais, Buxtehude, Charpentier. LROUVREAU

