Concert T Bone Kelly Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert T Bone Kelly Luz-Saint-Sauveur, 13 août 2022, Luz-Saint-Sauveur. Concert T Bone Kelly LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du marché Luz-Saint-Sauveur

2022-08-13 20:30:00 20:30:00 – 2022-08-13 23:59:00 23:59:00 LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du marché

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur Concert Blues Americain ! nSoirée bluesy : Harmonica, basse guitare. publepicurien@gmail.com +33 7 87 01 61 78 https://www.facebook.com/tbone.kelly.1 LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du marché Luz-Saint-Sauveur

dernière mise à jour : 2022-05-12 par OT de Luz St Sauveur|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Autres Lieu Luz-Saint-Sauveur Adresse LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du marché Ville Luz-Saint-Sauveur lieuville LUZ-SAINT-SAUVEUR 5 Place du marché Luz-Saint-Sauveur Departement Hautes-Pyrénées

Concert T Bone Kelly Luz-Saint-Sauveur 2022-08-13 was last modified: by Concert T Bone Kelly Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 13 août 2022 Hautes-Pyrénées Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées