Concert Mr White Tarbes

Tarbes

Concert Mr White
21 rue Georges Clémenceau TARBES au Pari
Tarbes

2023-04-04 20:30:00

TARBES 21 rue Georges Clémenceau

Tarbes

Hautes-Pyrénées C’est depuis Avril 2008 que Mr White, qui pratique le Rock’n’roll depuis plus de 25 ans, maintenant se lance dans une nouvelle aventure en solo.

Muni de sa légendaire guitare Gretsch Orange, sa voix et rythme au pied, il arrive pour délivrer la fièvre du vrai Rock’n’roll. L’accueil du public étant très positif c’est avec acharnement et passion, visible à la vie comme à la scène, que Mr White arpente désormais les routes pour des concerts très « Rock’n’roll », le répertoire allant du Rockab’ des années 50 jusqu’au Punkrock 77 !

Plusieurs compositions se glissent dans ce répertoire…

Après + de 1100 concerts et 4 albums, un nouvel album enregistré en live 100% Rock’nRoll est sorti en 2019. Vous vous sentez affaibli ? Vous n’avez pas le moral ? Alors goûtez à sa « Rock Therapy » indispensable et disponible sans ordonnance ! + d’infos sur le site internet La Gespe TARBES 21 rue Georges Clémenceau Tarbes

