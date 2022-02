CONCERT JOSÉPHINE PONCELIN DE RAUCOURT ET FRANÇOIS MOSCHETTA Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville 15 EUR Conçu comme une grande méditation, ce concert mis en mouvement et en espace, vous invite à vivre une expérience sensible et sensorielle. Portés par les œuvres de Bach, Jolivet, Debussy et Poulenc, les interprètes vous emmèneront avec délicatesse dans un monde plein de poésie, de couleurs et d’émotions.

Tarif plein : 15€ / Tarif réduit : 12€ / Tarif spécial : 8€ / Tarif famille : 8€ par personne. chateauluneville@departement54.fr +33 3 83 76 04 75 http://www.chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr/ Château de Lunéville

