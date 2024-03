CONCERT IPPON Nancy, vendredi 29 mars 2024.

CONCERT IPPON Nancy Meurthe-et-Moselle

Vendredi

NCY electro dark • Ippon, c’est une quête sonore où fusionnent synthétiseurs cosmiques, batteries saturées et voix réverbérées. Une musique captivante qui évoque aussi bien l’électro rock de Soulwax, les bandes-sons des films de David Lynch, les envolées synthétiques de Hot Chip ou la noirceur de Suicide. Le premier album signé Ippon, baptisé What Can I Test ? , est annoncé pour l’automne 2024 sur Clivage Music (créé par Vitalic). Les compositions s’éloignent des guitares psychés et deviennent plus électroniques, plus dansantes, plus animales. Elles se construisent progressivement lors de séances d’improvisations totalement libres où les claviers et la batterie s’entremêlent avec spontanéité.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 18:30:00

fin : 2024-03-29

45 Boulevard d’Austrasie

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est info@lautrecanalnancy.fr

L’événement CONCERT IPPON Nancy a été mis à jour le 2024-03-15 par DESTINATION NANCY