Concert Emile Parisien et Roberto Negro « Métanuits » rue des écoles Les Pieux, vendredi 8 mars 2024.

Adeptes de sensations nouvelles, ouverts à toutes sortes de musique, classique, rock, électro, jazz moderne, traditionnel et d’avant-garde, vouant tous deux une grande admiration à ce compositeur, Roberto NEGRO et Émile PARISIEN, que l’on ne présente plus, se sont lancé un drôle de défi : adapter le quatuor à cordes Métamorphoses Nocturnes de Györgi LIGETI au piano et au saxo ! Le projet Métanuits est une entreprise fascinante : On y trouve un jeu virtuose de haute volée, une exploration de toutes les possibilités tonales des instruments par les deux improvisateurs. Les deux amis nous offrent une musique généreuse, d’une grande vitalité, tantôt poétique, tantôt puissante et fougueuse, une véritable performance jubilatoire que le public nord-cotentinois, aura la chance de pouvoir apprécier, après leur prestation remarquée à l’opéra de Lille et à la philharmonie de Paris.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-06-08 22:00:00

rue des écoles Auditorium de l’école de musique

Les Pieux 50340 Manche Normandie presquileimprojazz@gmail.com

