Concert : « Métamorphoses » Cherbourg-Octeville Cherbourg-en-Cotentin, mardi 14 mai 2024.

Cherbourg-en-Cotentin Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 20:30:00

fin : 2024-05-14

Les Métamorphoses est l’une des grandes pièces de Richard Strauss.

Marqué par la destruction de la ville de Munich en pleine Seconde Guerre mondiale, le compositeur alors au sommet de son art livre une oeuvre monumentale qui mêle lyrisme et désolation. Ce programme à vous tirer les larmes mais rempli d’espoir est défendu par une jeune équipe de virtuoses passionnés. Les Métamorphoses sont associées au Quatuor avec piano Op. 13 d’un Strauss tout juste âgé de 20 ans qui révèle déjà tout le potentiel orchestral du compositeur.

Ce concert est programmé dans le cadre de La Belle Saison.

Durée : 1h30 avec entracte de 20 minutes

Public : Tout public – A voir en famille

Le Trident, scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, propose au public de Cherbourg-en-Cotentin et du Nord-Cotentin de découvrir la richesse et la diversité de la création contemporaine. Que cela soit en théâtre, en danse, en musique ou en cirque. Cette programmation pluridisciplinaire se développe de manière saisonnière, d’octobre à juin. Le Trident dispose de 3 salles : l’Italienne, la Butte et le Vox. Il programme aussi hors les murs.

Cherbourg-Octeville Place du Général de Gaulle

Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie



