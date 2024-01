Animation pêche à la mouche Saint-Lô, mercredi 15 mai 2024.

Animation pêche à la mouche Saint-Lô Manche

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-15 13:30:00

fin : 2024-05-15 16:00:00

La fédération vous propose une animation “Pêche à la mouche” sur le parcours mouche de la Vire à Saint-Lô, le mercredi 15 mai 2024 (13h30/16h). Cette animation est ouverte aux 12 ans et plus, et un niveau débutant est suffisant.

L’ensemble du matériel est fourni par la fédération.

Réservations et paiement (obligatoire): http://www.peche-manche.com/reservation-animations/

N.B : La fédération se réserve le droit d’annuler l’animation en cas de mauvaises conditions météorologiques, par manque de participants, ou bien pour toutes autres raisons le justifiant.

La fédération vous propose une animation “Pêche à la mouche” sur le parcours mouche de la Vire à Saint-Lô, le mercredi 15 mai 2024 (13h30/16h). Cette animation est ouverte aux 12 ans et plus, et un niveau débutant est suffisant.

L’ensemble du matériel est fourni par la fédération.

Réservations et paiement (obligatoire): http://www.peche-manche.com/reservation-animations/

N.B : La fédération se réserve le droit d’annuler l’animation en cas de mauvaises conditions météorologiques, par manque de participants, ou bien pour toutes autres raisons le justifiant.

.

Saint-Lô 50000 Manche Normandie contact@peche-manche.com



L’événement Animation pêche à la mouche Saint-Lô a été mis à jour le 2024-01-16 par Partenaires extérieurs