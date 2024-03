Sophro’balade émerveillement face à la baie du Mont Saint-Michel Dragey-Ronthon, mardi 14 mai 2024.

Sophro’balade émerveillement face à la baie du Mont Saint-Michel Dragey-Ronthon Manche

Explorez la baie en l’observant comme vous ne l’avez jamais regardée. Appréciez chaque détail de ce panorama exceptionnel et laissez-vous guider vers la détente.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise, de détente, et d’évasion. Une pause dans votre quotidien.

Lieu de rendez-vous précis donné lors de l’inscription.

Explorez la baie en l’observant comme vous ne l’avez jamais regardée. Appréciez chaque détail de ce panorama exceptionnel et laissez-vous guider vers la détente.

Lors d’une sophro’balade, une alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire pour un moment de lâcher-prise, de détente, et d’évasion. Une pause dans votre quotidien.

Lieu de rendez-vous précis donné lors de l’inscription. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 10:30:00

fin : 2024-05-14

Dunes de Dragey

Dragey-Ronthon 50530 Manche Normandie

L’événement Sophro’balade émerveillement face à la baie du Mont Saint-Michel Dragey-Ronthon a été mis à jour le 2024-03-25 par OT MSM Normandie BIT Genêts