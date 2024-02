Exposition « À la recherche de Constantia » Hambye, samedi 11 mai 2024.

Exposition « À la recherche de Constantia » Hambye Manche

Cette exposition se déploie aux abords de l’abbaye, le long de la Sienne, dans l’ancien domaine des moines. Elle réunit les textes de Marin Schaffner et les photographies réalisées par GANG (Antoine Séguin et Jérémie Dru), lors d’une exploration artistique du bassin-versant de la Sienne en 2022. Un ouvrage regroupant l’intégralité des textes et des photos issus de cette exploration est disponible à la boutique du site. Cette initiative est menée en partenariat avec Territoires Pionniers et le CAUE de la Manche.

Libre accès.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-11

fin : 2024-06-30

7 Route de l’Abbaye

Hambye 50450 Manche Normandie abbaye.hambye@manche.fr

