Balade bien être voir la vie en couleurs Gouville-sur-Mer, mercredi 15 mai 2024.

Balade bien être voir la vie en couleurs Gouville-sur-Mer Manche

Évacuez le négatif et portez attention aux choses de la vie de manière différente. Prenez le temps de regarder, d’observer, de respirer, et de profiter simplement.

Venez expérimenter les bienfaits de l’automassage et de la sophrologie pour une détente totale du corps et de l’esprit, avec

– Aimie Fautrat, Sophrologue ;

– Emeline Uitz, Naturopathe & Réflexologue.

Début : 2024-05-15 14:30:00

Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie emelineuitz@gmail.com

