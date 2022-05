Concert de Vincent Premel Louin, 28 mai 2022, Louin.

Concert de Vincent Premel Louin

2022-05-28 – 2022-05-28

Louin Deux-Sèvres Louin

Un premier anniversaire du café avec un concert de Vincent Premel, un Breton qui chante ses voyages et ses rencontres dans une langue chargée de poésie, d’embruns, de filles et de rhum, à 19 h, au café de l’Union à Louin. Retrouvez le programme des animations de la Ruche Louinaise, pour le mois d’avril et de mai dans les images. Informations : ruchelouinaise@gmail.com / 06 25 61 48 80.

Un premier anniversaire du café avec un concert de Vincent Premel, un Breton qui chante ses voyages et ses rencontres dans une langue chargée de poésie, d’embruns, de filles et de rhum, à 19 h, au café de l’Union à Louin. Retrouvez le programme des animations de la Ruche Louinaise, pour le mois d’avril et de mai dans les images. Informations : ruchelouinaise@gmail.com / 06 25 61 48 80.

+33 6 25 61 48 80

Un premier anniversaire du café avec un concert de Vincent Premel, un Breton qui chante ses voyages et ses rencontres dans une langue chargée de poésie, d’embruns, de filles et de rhum, à 19 h, au café de l’Union à Louin. Retrouvez le programme des animations de la Ruche Louinaise, pour le mois d’avril et de mai dans les images. Informations : ruchelouinaise@gmail.com / 06 25 61 48 80.

OT AVT

Louin

dernière mise à jour : 2022-03-29 par