Samedi 21 mai 2022 à 20h30 à la salle des fêtes de Fort-du-Plasne. Le Grandval Orchestra, fort de ses 40 musiciens, propose régulièrement des animations et concerts.Le répertoire se compose de pièces classiques d’harmonie, jazz, musique de film, musiques traditionnelles, chansons françaises. Depuis l’automne 2021, Théo Feuvrier a pris la suite de Philippe Venant à la direction de l’orchestre. Chaque année, l’orchestre se produit dans une ou plusieurs communes du Grandvaux, parfois en association avec des formations venues d’ailleurs. Entrée libre et gratuite. Concert de printemps du Grandval Orchestra :

