CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES Bliesbruck Bliesbruck Catégories d’évènement: Bliesbruck

Moselle

CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES Bliesbruck, 20 mars 2022, Bliesbruck. CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES Rue Robert Schuman Parc Archéologique Bliesbruck

2022-03-20 15:00:00 15:00:00 – 2022-03-20 17:00:00 17:00:00 Rue Robert Schuman Parc Archéologique

Bliesbruck Moselle Bliesbruck Dans le cadre de “Faites de l’Allemand” et à l’initiave du Département de la Moselle, le Parc Archéologique Européen de Bliesbruck-Reinheim célèbre “La Fête de l’Amitié Transfrontalière”.

Deux orchestres d’harmonie proposeront plusieurs oeuvres de leurs répertoires :

– L’Harmonie Municipale de Sarreguemines, présidée par le Pr Mallory Völker et dirigée par Jean Kiffer, chef de musique et directeur artistique de l’ensemble.

– Le Musikverein “Harmonie’ Gersheim e.V. présidé par Arno Reichert et dirigé par Björn Weinmann, chef de musique. bliesbruck@moselle.fr +33 3 87 35 02 20 http://www.archeo57.com/ Musique Municipale de Sarreguemines

Rue Robert Schuman Parc Archéologique Bliesbruck

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Bliesbruck, Moselle Autres Lieu Bliesbruck Adresse Rue Robert Schuman Parc Archéologique Ville Bliesbruck lieuville Rue Robert Schuman Parc Archéologique Bliesbruck Departement Moselle

Bliesbruck Bliesbruck Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bliesbruck/

CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES Bliesbruck 2022-03-20 was last modified: by CONCERT DE LA MUSIQUE MUNICIPALE DE SARREGUEMINES Bliesbruck Bliesbruck 20 mars 2022 Bliesbruck Moselle

Bliesbruck Moselle